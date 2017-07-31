5 Sahte Polis Çetesi Çökertildi

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:48

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün 9 il ve 6 ilçede sahte polislere yönelik yaptığı operasyonda 5 ayrı dolandırıcılık çetesi çökertildi. Gözaltına alınan 39 kişi adliyeye sevk edildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Sivas ve Şanlıurfa illeri ile bu illere bağlı 6 ilçede kendilerini polis ve banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları binlerce lira dolandıran ve milyonlarca lira dolandırmaya çalışan çete belirlendi. Bu tespitin ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 25 Temmuz günü şafak vakti harekete geçti. 9 il ve 6 ilçede bin polisle eş zamanlı olarak 48 adrese baskın yapıldı. Polis, baskınlarda ilk etapta 36 zanlıyı daha sonra da Adana'da 3 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar, Adana'ya getirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



DOLANDIRICILARA KOMANDOLU BASKIN



Polisin yaptığı tespitte zanlıların 40 vatandaşı dolandırmaya çalıştığı, bunlardan 10'undan



500 bin lira dolandırdığı öğrenildi. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 30 vatandaşın 2 milyon lirasının dolandırılmaktan kurtarıldığı belirlendi. Polisyaptığı teknik ve fiziki takipte dolandırıcıların merkezinin Şanlıurfa'nın Akçakaleilçesi olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda da Şanlıurfa'da 20 adrese baskın yapılarak 17 kişi gözaltına alındı. Akçakale'deki adreslere ise polis komando birliği ile girdi. PKK'ya Doğu Anadolu'yu dar eden komandolar bu kez dolandırıcılara evleri dar etti.



5 AYRI SAHTE POLİS ÇETESİ ÇIKTI



Polis zanlıları emniyette sorguya aldı. Polis yaptığı teknik ile fiziki takip ve yaptığı sorguda 5 ayrı sahte polis çetesi olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı tespitte 5 ayrı çetenin liderliğini Ali B., Nihat A., Kenan T., Halil A. ve Osman K.'nin oluşturduğu belirlendi. Polis bu 5 çete liderinden 4'ünü yakalarken Osman K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Çete liderlerinin örgüte eleman bulup telefon ile dolandırdıkları şahıslardan altın ve paraları aldırdıklarını belirledi.



ÇETE ÜYELERİ BİRBİRİNİ DOLANDIRDI



Polis yaptığı teknik ve fiziki takipte dolandırıcıların Şanlıurfa merkezli olduğunu ancak 81 il ve ilçelerde dolandırıcılık yaptığını belirledi. Dolandırıcıların çalışma sisteminin ise iki ya da 3 kişinin telefonla vatandaşları aradığı birinin önce sahte polis olduğu, daha sonra vatandaşı inandırmak için bir kişinin savcı olduğu, vatandaşı FETÖ ve PKK tehdidiyle dolandırmaya ikna ettikten sonra bir kişiyi o şehirde ayarlayıp parayı aldırmaya gönderdikleri öğrenildi. Önce dolandırıcılar bu sistemle çalışırken parayı alan bazı çete üyelerinin, "Parayı alamadım, vatandaş vermedi, geri vazgeçti, polis geldi" diyerek aldığı parayı kendi hesabına geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine çete buna önlem olması için parayı alan şahıstan hemen diğer çete üyesine vermesini istediği, o parayı alan şahsın da başka bir çete üyesi tarafından takip edildiği belirlendi. Çete üyelerinin parayı elden alan şahsa verdikleri ücreti ödememek için onu telefonla arayıp parayı verdiği şahsın kendi elamanları olmadığını bu nedenle cezalandırılacağını bir sonraki dolandırıcılıkta payına düşen parayı vermeyeceklerini söyledikleri de ortaya çıktı.



SAHTE POLİS SAHTE BANKACI OLDU



Bu arada, sahte polislerin son dönemlerde vatandaşları dolandırmak için her yolu denediklerini, sahte polis olmanın yanı sıra bu kez de sahte bankacı, sahte sigortacı olarak vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Vatandaşın kredi kartını para çekmek için aldıklarını bütün bilgilerini alıp onların adına sanal kart çıkartarak hesabından yüklü miktarda para çektikleri, ayrıca sigorta şirketinden arıyor gibi yapıp sigorta yeniletme bahanesiyle para aldıkları da belirlendi.



DOLANDIRICILIĞA BAYRAM ARASI



Polis, ayrıca bu operasyonda son zamanlarda emniyet genel müdürlüğünün sürekli vatandaşların cep telefonuna "polis, jandarma, savcı, kamu görevlisi sizden para istemez, FETÖ, ya da PKK terör örgütlerinin adını kullanarak sizi korkutup para isteyenlere inanmayın" şeklinde uyarı SMS'i atması sonucunda vatandaşın dolandırıcılara inanmadığını bu nedenle onların da sabit telefonu arayarak yaşlı vatandaşlara yöneldiklerini tespit etti. Teknik takip sırasında dolandırıcıların kendi aralarında "Ramazan Bayramı'nda ev telefonlarını aramayalım. Şimdi bu yaşlıların çocukları gelmiştir telefonu onlar açar onları da kandıramayız hem anne ve babalarını da uyarırlar" diyerek Ramazan Bayramı'nda dolandırıcılığa ara verdikleri belirlendi.



YAŞLI VATANDAŞ ALTIN VE PARALARI GERÇEK POLİSE GETİRDİ



Operasyonda yapılan bir teknik takipte yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri yaşlı bir kadının dolandırılmasının önüne geçti. Dolandırıcı parayı alamadan yakalandı. Yaşlı kadına dolandırıcılar yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliğinden aradığını söylediği için para ve altınlarıyla bir süre sahte polisi bekleyen yaşlı kadın o gelmeyince kendisi emniyete gelerek altın ve paraları getirdiğini söyledi. Gerçek polis dolandırılmak istendiğini kendilerinin zanlıyı yakaladığını polisin vatandaştan para ve altın istemeyeceğini anlattı.



Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan biri, "Sizi seviyoruz" dedi.

(sondakika)