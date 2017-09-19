5 Yaşındaki Çocuk Boynu Kesilmiş Halde Bulunmuştu! Saldırgan Akrabası Çıktı

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2017 Salı 14:27

SOKAK ORTASINDA KANLAR İÇİNDE BULUNMUŞTU

Kartepe Maşukiye'de geçen Pazar günü Abdulmalik Keskingöz yol kenarında, yoldan geçenler tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri meydana gelmiş halde yerde yatar durumda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Abdulmalik Keskingöz'ü bu hale getiren kişi veya kişilerin yakalanması için Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ZANLI AKRABA ÇIKTI

Olayla ilgili Abdulmalik Keskingöz'ün bir akrabası tutuklanırken, olayın neden olduğu açıklanmadı.

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(sondakika.com)