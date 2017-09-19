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5 Yaşındaki Çocuk Boynu Kesilmiş Halde Bulunmuştu! Saldırgan Akrabası Çıktı

Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuğun yol kenarında boynunda kesik ve vücudunda dayak izleriyle bulunmasıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2017 Salı 14:27
5 Yaşındaki Çocuk Boynu Kesilmiş Halde Bulunmuştu! Saldırgan Akrabası Çıktı

SOKAK ORTASINDA KANLAR İÇİNDE BULUNMUŞTU

Kartepe  Maşukiye'de geçen Pazar günü Abdulmalik Keskingöz yol kenarında, yoldan geçenler tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri meydana gelmiş halde yerde yatar durumda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Abdulmalik Keskingöz'ü bu hale getiren kişi veya kişilerin yakalanması için  Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ZANLI AKRABA ÇIKTI

Olayla ilgili Abdulmalik Keskingöz'ün bir akrabası tutuklanırken, olayın neden olduğu açıklanmadı.

Kocaeli'de Vahşet! 5 Yaşındaki Çocuk, Boynu Kesilmiş Halde Bulundu

 

(sondakika.com)

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