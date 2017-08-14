5 yaşındaki Kıza Tecavüz Eden Sapığı Şehir Meydanında Vince Asıp Sallandırdılar

TAHRİR MEYDANI'NDA VİNCE ASTILAR
Yemen'de 22 yaşındaki Hüseyin El-Sakit 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip, öldürmek suçundan idama mahkum edildi. El- Sakit'in infazı başkent Sana'nın en kalabalık noktası olan Tahrir Meydanı'nda bir vincin ucuna asılarak gerçekleşti.
Vincin ucuna elleri arkadan bağlı bir şekilde asılarak yavaş yavaş yerle bağlantısı kesilmesi sonrasında, Hüseyin El-Sakit'in infazı gerçekleşti. Reuters haber ajansı tarafında paylaşılan infaz anlarında, El-Sakit'in önce yaralı hali, ardından infaz sonrası cansız bedeni görüntülendi.
(sondakika.com)