6 Polisin Yaralandığı Kaza

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 20:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Harran ziyareti için dün Şanlıurfa'ya giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, Siverek- Diyarbakır karayolunun 26'ncı kilometresinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan özel harekat polisleri Volkan Durmuşcan, Ragayip Yiğit, Ramazan Unal, Mahmut Ali Bülbül, Yener Er ve İbrahim Azak yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralı polislerin bulunduğu zırhlı aracın devrilmesi, yine bu araçtaki ön kameraya yansıdı. Görüntülerde sol şeritte ilerleyen bir otomobilin sinyal vermeden sağa yanaştığı ve sürücünün, otomobile çarpmamak için yaptığı ani manevrayla zırhlı aracın kontrolden çıkıp şarampole devrildiği anlaşılıyor.

Soruşturma kapsamında, zırhlı aracın bulunduğu şeride kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan otomobilin sürücüsünün belirlenmesi için polis çalışma başlattı.



(sondakika.com)