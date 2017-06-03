63 Yaşında Okuma Yazma Öğrendi

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2017 Cumartesi 10:57

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan kursa katılan 63 yaşındaki karaciğer hastası İsmihan Yurddaş, okuma-yazma öğrendi.

Dr. Hüseyin Mirkelam Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz İlkokulunda verilen kursa kaydını yaptıran Yurddaş, kısa sürede okuma-yazmayı öğrenerek sertifikasını aldı.

İsmihan Yurddaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini belirterek, okumanın yaşının olmadığını söyledi.

Karaciğer hastası olmasına rağmen okumayı çok sevdiği için kurslara gittiğini anlatan Yurddaş, şöyle konuştu:

"Ömrüm vefa ederse inşallah liseyi ve üniversiteyi de okuyacağım. Şimdi hem Türkçe hem Arapça okuyabiliyorum. Ankara'ya doktora gittim, eğer okuma yazma bilmeseydim orada kaybolurdum. Öğrenmenin yaşı yoktur, bize bu imkanı sağlayan yetkililerimize çok teşekkür ediyorum."

Halk Eğitim Müdürü Mehmet Öztürkmen de kursta birinci olan Yurddaş'ı tebrik ederek tablo hediye etti.

Kurs öğretmeni Tülay Tekin ise kurslara genç yaşlı herkesin gelmesini isteyerek, Yurddaş'ı azminden dolayı tebrik etti.

(sondakika.com)