70 Yıllık Usta Uluslararası İş Yapıyor

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:31

Şanlıurfa'da annesinin 7 yaşında çırak olarak işe yerleştirdiği Halil Akat, yarım asrı aşkındır 30 metrekarelik atölyede, gürgen ağacından fırın küreği imalatı yapıp dünyaya ihraç ediyor. Halil Akat, Eyyübiye ilçesinde kentin eskimeyen kültürünü yansıtan dar bir sokakta bulunan 30 metrekarelik atölyede, 77 yaşına rağmen mesleğini icra ediyor. Kürek imalatı mesleğine annesinin kendisini 7 yaşında bir ustanın yanına çırak olarak yerleştirmesi ile başladığını anlatan Akat, çıraklıktan başladığı kürek yapımı konusunda 14 yaşında ise kendi iş yerini açtığını ifade etti. Halil Akat, şimdilerde imalatını yaptığı kürekleri, Almanya, Fransa, Çin başta olmak üzere dünyaya ihraç ediyor. Fırında hamurun köz ile buluşmasını sağlayan küreklerin ise gürgen ağacından yapıldığını söyleyen Akat, ağacında Sibirya'dan geldiğini belirterek atölyede işlemesini gerçekleştiriyor.7 yaşında çırak olarak başladıYedi yaşında çırak olarak işe başlayan ve halen mesleğine devam eden fırın küreği imalatçısı Halil Akat, "70 yıldır bu işi yapıyorum. 7 yaşımda çırak olarak başladım. Çıraklıktan yetiştikten sonra dükkan açtım. Halen bu işimi çok şükür yapıyorum. Bu ekmek küreklerini gürgen ağacından yapıyorum. Gürgen ağacı olmazsa fırında eğilir. Bu ağacın dalları Sibirya'dan gelir, Bursa'nın İnegöl ilçesinde biçildikten sonra iki santim kalınlığında bana gelir. Bende burada işlemesini gerçekleştiriyorum. Küreği zımparalıyorum, tutkallıyorum, macunluyorum ardından saplarına da saplarına zımpara ve macunlama yapıyorum. Yurtiçi ve yurtdışına ihracat yapıyorum, Kuzey Irak, Almanya, Kıbrıs, Çin Japonya gibi ülkelere ve yurtiçinde de 81 ile satış yapıyorum" dedi."Eti senin kemiği benim, vur öğret, oğlumu yetiştir"İşe başlama anını anlatan Halil Akat, "Ben 7 yaşında iken annem beni bir ustanın yanına çırak olarak yerleştirdi. Annem beni ustaya teslim ederken al dedi ustaya, 'eti senin kemiği benim, vur öğret, oğlumu yetiştir' dedi. O bugün bugündür, çalıştım işi öğrendim. Kendime bir dükkan açtım ve halen mesleğime devam ediyorum. Çok şükür çalışıyoruz" şeklinde konuştu."Eskiden bir güven vardı insanlar arasında"Geçmişte insanlar arasında güven ortamının olduğunu dile getiren Akat, "O günler bir başkaydı, şimdi çırak yetiştiremiyorsun, kimse yapmakta istemiyor. Şimdiki gençler televizyondan ve internet başından kalkamıyor. Gece televizyona geç saatlere baktığı için işe de geç geliyor. ya da hiç gelmiyor. Biz eskiden sabah 07.00'da iş başı yapardık akşamda 07.00'da işten çıkardık. Eskiden bir güven duygusu vardı insanlar arasında. İnsanlar arasındaki güven altın gibiydi. Şimdi insanlar arasında güvende kalmamış. Biri diğerini nasıl çarpabilirim, cebindeki parasını nasıl alabilirim, derdine düşmüş" ifadelerini kullandı."Gençlere tavsiyem helal çalışsınlar"Gençlere helal kazanç sağlamaları konusunda uyarılarda bulunan Akat, "Gençlere tavsiyem helal çalışsınlar, helal para yesinler. Alınlarının terlerini silip para kazansınlar, beleş para ve haram para yemesinler. Haramdan bir şey çıkmaz ve sonu da yoktur" dedi.

(sondakika.com)