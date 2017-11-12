700 Aile Hekimi Obeziteye Karşı Yürüdü

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2017 Pazar 23:30

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (ARGEV)’nın Antalya Titanic Deluxe Hotel’de geçekleştirdiği II. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi’nde aile hekimleri, obeziteye karşı farkındalık sağlamak ve halkı hareketli yaşama yönlendirmek için sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çiftler birlikte yürüyüşe çıkmalı

ARGEV Başkanı Dr. Murat Girginer, ARGEV olarak obeziteyle ilgili yaptırdıkları araştırmada neredeyse her iki kişiden birinde obezitenin görüldüğü sonucuna ulaştıklarını belirterek obeziteyle mücadelede yaşama hareket katmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Girginer, ARGEV Obezite Araştırması’nın sonuçlarına göre evlilerde obezite görülme riskinin bekârlara oranla 1,5 kat daha fazla olduğunu bildirerek çiftlerin hareket etme konusunda birbirlerini teşvik etmeleri ve birlikte yürüyüş gibi egzersizler yapmaları gerektiğini ifade etti. Girginer: “Obezite birçok sağlık sorununa yol açabiliyor ve maalesef ülkemizde hızla artıyor. Aile hekimleri olarak halkımıza örnek olmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Sağlıklı bir toplum için hareket şart” diye konuştu.