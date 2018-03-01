81 yaşındaki kadın su borcunu ödeyemediği için gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 1 Mart 2018 Perşembe 18:44

Meclis'te vekiller diş implantını bile halkın cebinden karşılamak için düzenleme yaparken, Adana'da 81 yaşındaki bir kadın, su borcunu ödeyemediği gerekçesiyle gözaltına alındı.



Adana'da 81 yaşındaki kadının su borcunu ödeyemediği için önce suyu kesildi, sonra mührü kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Gazal K. su faturasını uzun süre ödeyemedi.

Bunun üzerine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri, yaşlı kadının evine gelip borcu tahsil etmek istedi. Ancak kadın parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ASKİ yetkilileri sayacı mühürleyip suyu kesti.

Görevliler gittikten sonra yaşlı kadın mührü kırarak suyu kullanmaya devam etti. ASKİ ise bir süre sonra saat mühürlenmesine rağmen suyun kullanıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine yaşlı kadın gözaltına alınıp Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Yakınının yardımıyla yürüyebilen Gazal K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

kaynak: haber.sol.org.tr