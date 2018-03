ABD, Erdoğan'ı ortadan kaldırmaya çalışıyor

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2017 Pazar 12:11

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin eski üyesi ve ünlü siyasi uzman Yevgeni Tarlo, ABD'nin Türkiye'nin bağımsız politikalarından rahatsız olduğunu öne sürdü. Tarlo, “ABD, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortadan kaldırılması için elinden gelen her şeyi yapacak” diye konuştu.



15 TEMMUZ İDDİASI



Kafkassam'ın haberine göre, Rus devlet kanalı 1.Kanal'da canlı yayın programında konuşan Tarlo, “Batı'nın Rusya ve Türkiye'ye yönelik politikaları Moskova ve Ankara'yı birleştirdi. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde Amerikan izi vardı. Amerika'nın her zaman böyle olaylarda doğrudan bir bağlantısı bulunmakta. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidar olduğu sürece Washimgton'un o bölgede ‘sorunları’ olacak. Dolayısıyla ABD Erdoğan'ın ortadan kaldırılması için elinden gelen her şeyi yapacak” diye konuştu.



“KÜRDİSTAN PROJESİ DE TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALIYOR”



Tarlo sözlerine şöyle devam etti: “Erdoğan'a karşı protesto eylemleri, Ukrayna'daki benzer Meydan gösterileri, ekonomik yaptırımlar ve başka baskılar bekleniyor. Bu arada ABD'nin bölgede Kürdistan projesi de Türkiye'yi hedef alıyor.”

(sözcü.com.tr)