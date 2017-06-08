ABD ve YPG

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 15:59

ABD'nin IŞİD'e karşı ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile başlattığı Rakka operasyonu sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Rakka operasyonuna ilişkin dün bilgi verdi. DEAŞ'ın Rakka'da birkaç yüz mensubu bulunduğunu ifade eden Davis, örgütün idari kadrosunun şehirden ayrıldığını söyledi.

DEAŞ, ŞEHİRDEN KAÇMAK İSTEYENLERİ İNFAZ EDİYOR

Halkı ayrılmaları konusunda uyardıklarını ifade eden Davis, şunları söyledi:

"Rakkalıları, yapabiliyorlarsa şehri terk etmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Tabii bu oldukça zor. DEAŞ halkı orada tutmak istiyor. DEAŞ'ın şehirden kaçmak isteyenleri infaz ettiğine yönelik haberler geliyor."

"FIRAT NEHRİ'Nİ GEÇENİ VURURUZ"

Siviller için koridor açılıp açılmadığına yönelik soruları cevapsız bırakan Davis, "Halka, şehri terk etmeleri konusunda havadan bildiri attık. Özellikle Fırat Nehri'ni geçmemeleri konusunda uyardık çünkü nehri geçmeye çalışanları vuruyoruz. DEAŞ müsaade ederse şehirden çıkmalarına imkan var" dedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Rakka'yı DSG yardımı ile kuzeydoğu ve batıdan sararken, şehrin güneyinde yer alan Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüleri hava saldırıları ile vurarak DEAŞ'ın güneye inmesini engellemeye çalışıyor.

SAÇI SAKALI KESİP KAÇIYORLAR

DEAŞ'a karşı bazı bölgelerde üstünlük sağlayan DSG'liler ilginç görüntülerle karşılaşılıyor. Sınıra yakın bir hapishaneye giren DSG militanları burada Rakka'dan kaçan IŞİD'lilerin kesilmiş saç ve sakallarını gördü. Teröristlerin tanınmamak için saç ve sakallarını kestiği ve kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı.

YABANCI TERÖRİSTLER YÜZME MOLASINDA

YPG'Ye Avrupa'dan katılan yabancı savaşçılar da Rakka operasyonuna katıldı. Yabancı teröristlerin arasında en tanınanlarından biri olan İngiliz Macer Gifford dün bir fotoğraf paylaştı.

YPG'nin Rakka'dan çekilmeye başlayan DEAŞ'tan ele geçirdiği Tabka Barajı'nda çekildiği tahmin edilen fotoğraflarda Suriye'ye Avrupa'dan gelen yabancı teröristler görülüyor. YPG'li Macer Gifford fotoğrafı, " Rojava en iyi yüzme noktalarına sahiptir" notuyla paylaştı.

"HEDEFİMİZ ARTIK YPG"

Suriye'de TSK tarafından sonlandırılan Fırat Kalkanı harekatında TSK mensuplarının destek verdiği Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Türkmen askerler, Halep çevresinde DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden tamamen arındırıldığını ilan etti. Türkmen savaşçılar, 'Şimdi hedef PKK'nın buradaki uzantısı olan YPG'nin elinden o toprakları almak' dedi. İki grup arasında özellikle Tel Rıfat bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. (Kaynak: Vatan)

Bölgeden diğer fotoğraflar:





(sondakika.com)