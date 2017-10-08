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ABD vize başvurularını askıya aldı

ABD Büyükelçiliği, "Türkiye'den başvurular süresiz durduruldu" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2017 Pazar 22:07
ABD vize başvurularını askıya aldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu değerlendirme sürecinde büyükelçilik ve konsolosluklara gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla şimdiden geçerli olmak üzere, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

(ntv.com.tr)

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