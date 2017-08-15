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ABD'den Kuzey Kore'ye Gözdağı: Füzeleri Ateşlersen Hızla Savaşa Dönüşür!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Kuzey Kore, ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 06:56
ABD'den Kuzey Kore'ye Gözdağı: Füzeleri Ateşlersen Hızla Savaşa Dönüşür!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, füze ve nükleer çalışmalardan vazgeçmeyen  Kuzey Kore'yi açık açık tehdit etti.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE SAVAŞA DÖNÜŞÜR"

Reuters'in haberine göre;  ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "  Kuzey Kore  ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.

KUZEY KORE,  ABD'YE AİT GUAM ADASINI VURMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey  Kore, Ağustos ortasına kadar 4 adet orta menzilli balistik füzeyle  ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu  Guam'ı vuracağını açıklamıştı.

 

(sondakika.com)

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