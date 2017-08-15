ABD'den Kuzey Kore'ye Gözdağı: Füzeleri Ateşlersen Hızla Savaşa Dönüşür!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, füze ve nükleer çalışmalardan vazgeçmeyen Kuzey Kore'yi açık açık tehdit etti.
"HIZLI BİR ŞEKİLDE SAVAŞA DÖNÜŞÜR"
Reuters'in haberine göre; ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, " Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.
KUZEY KORE, ABD'YE AİT GUAM ADASINI VURMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ
Kuzey Kore, Ağustos ortasına kadar 4 adet orta menzilli balistik füzeyle ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu Guam'ı vuracağını açıklamıştı.
(sondakika.com)