Ana Sayfa Urfa Haberleri ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları platformu öncülüğünde tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde cuma namazının ardından toplananlar, ABD ve İsrail'i protesto etti

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:58
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler

anlıurfa'da ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde cuma namazının ardından toplananlar, ABD ve İsrail'i kınayan dövizler açarak slogan attı.

Tekbir getirip, "Kudüs halkı yalnız değildir", "İsrail ve ABD Ortadoğudan defol" ve "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Kahrolsun İsrail" yazılı dövizler ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, dua etti.

Kalem Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KALEM-DER) Başkanı Abdullah Göçmez, grup adına yaptığı açıklamada İslam İşbirliği Teşkilatının "Kudüs Filistin'in başkentidir" kararını desteklediklerini söyledi.

 

AA

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık