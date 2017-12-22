ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:58

anlıurfa'da ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde cuma namazının ardından toplananlar, ABD ve İsrail'i kınayan dövizler açarak slogan attı.

Tekbir getirip, "Kudüs halkı yalnız değildir", "İsrail ve ABD Ortadoğudan defol" ve "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Kahrolsun İsrail" yazılı dövizler ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, dua etti.

Kalem Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KALEM-DER) Başkanı Abdullah Göçmez, grup adına yaptığı açıklamada İslam İşbirliği Teşkilatının "Kudüs Filistin'in başkentidir" kararını desteklediklerini söyledi.

AA