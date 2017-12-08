ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler yağdı

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2017 Cuma 17:11

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu binlerce kişi, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde toplandı.

Tekbir getirip, "Kudüs İslam'ındır" ve "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Kahrolsun İsrail" gibi yazılı dövizler ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına yapılan Türkçe ve Arapça açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliği buraya taşıma kararına tepki gösterilerek, bunun bir geçerliliğinin olmadığı vurgulandı.

Sık sık tekbir ve sloganlarla kesilen açıklamanın ardından gruptakiler, Haşimiye Meydanı'na kadar yürüdü.

- Gaziantep

Gaziantep'te aralarında Suriyelilerin de bulunduğu binlerce vatandaş Ulu Cami önünde toplandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Filistin Dostluk Grubu Genel Sekreteri Nejat Koçer, cuma namazının ardından gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletleri (BM) göreve çağırdı.

Koçer, "Çocukların katledildiği, Gazze'nin abluka altına alınarak dünyadan tecrit edildiği ve insani malzemelerinin dahi giremediği Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını kınıyor ve reddediyoruz." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de Trump'ın kararını kınadı.

AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci'nin de aralarında yer aldığı grup bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Bu arada, TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un futbolcuları da cuma namazı sonrası ellerinde Türk bayraklarıyla ABD'nin kararını protesto etti.

- Malatya

Malatya'da Yeni Cami önünde toplanan, aralarında kadın ve öğrencilerin de bulunduğu grup karara tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim", "Kudüs bir sınav kağıdı her Mümin kulun önünde" gibi dövizler taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirip ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklamada bulunan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Genç Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Oğuz Güçlü, ABD'nin kararını kınadı.

Filistin için toplu duanın ardından bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra alandan ayrıldı.

- Adıyaman

Adıyaman Demokrasi Parkı'nda cuma vakti toplanan yüzlerce kişi sloganlar atarak ABD'nin kararını protesto etti.

Grup adına konuşan İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, İsrail'in Kudüs'te varlığının gayri meşru olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından İsrail bayraklarını yakan grup, bir süre slogan atıp Dursun Çavuş kavşağına kadar yürüdü.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Suriyeli sığınmacı ve Filistinli öğrencilerin de bulunduğu binlerce kişi, ABD'nin kararına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, tekbir getirip, "Kudüs İslam'ındır" ve "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Kahrolsun İsrail" ve "Katil İsrail defol" gibi yazılı dövizler taşıdı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ile Kahramanmaraş Platformu Sözcüsü Yusuf Bülbül, grup adına konuşma yaptı.

Toplam 170 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile gazilerin de yer aldığı protesto da binlerce vatandaş, sık sık tekbir ve sloganlarla karara tepkisini dile getirdi.

Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.