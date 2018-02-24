Abdullah Balak Mezarı Başında Anıldı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2018 Cumartesi 22:35

Geçen yıl tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Şanlıurfalı ünlü değerlerinden bestekar Abdullah Balak, ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Başta ünlü Türkücüsü İbrahim Tatlıses olmak üzere bir çok sanatçıya beste yapan Şanlıurfa'nın değerlerinden Abdullah Balak, mezarı başında törenle anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni mezarlıkta düzenlenen törene; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve turizm daire Başkanı Suphi Çiçek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve bahçeler daire başkanı imam Katı, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Necmi Karadağ, yakınları ile sevenleri katıldı.

Anma törenine katılanlar, sanatçının mezarına karanfil bırakarak dualar okudu.

ABDULLAH BALAK KİMDİR?

3 Şubat 1938 yılında Şanlıurfa'nın Hüseyinpaşa mahallesinde doğdu. Babası Urfa'nın tanınmış eşrafından Osman Vehbi'dir. ilk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi matematik öğretmenliğine başladı. 1975 yılında Şanlıurfa Milli Eğitim Müdür Muavinliğine getirildi. 1976 yılında tekrar öğretmenliğe döndü, uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra 1994 yılında Harran Üniversitesi'ne geçti. Abdullah Balak okuldan önce olduğu gibi okul yıllarında da korolara girerek müzikle iç içe oldu. Daha sonra Urfa'da kurulan musiki derneğinde ünlü ustalarla birlikte çalışmalar yaptı. Öğretmenlik yıllarında okul korolarını kurmuş çoğu zaman bağlamasıyla onlara eşlik etti. Üniversite yıllarında musiki topluluklarında çalıştı 11 Nisan kurtuluş gecelerinde Ankara radyosunda Şanlıurfa Kültür Derneği korolarını yönetti. Şanlıurfa'ya geldikten sonra da müzikle iç içe yaşadı.