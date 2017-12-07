Ana Sayfa Urfa Haberleri Acele Kamulaştırma Kararı

Acele Kamulaştırma Kararı

Şanlıurfa'nın Bozova ve Birecik ilçelerindeki bazı taşınmazlar Bakanlar Kurulu kararıyla acele kamulaştırılacak.

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 07:30
Acele Kamulaştırma Kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Birecik İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi nedeniyle Şanlıurfa'nın Bozova ve Birecik ilçelerinin sınırları içinde yer alan bazı taşınmazların, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Söz konusu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 4 Temmuz 2017 tarihli yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre alındı.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık