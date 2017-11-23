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Adalet Bakanı Gül: Gülen için ABD'ye 7 İade Talebi Gönderildi

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 talepname gönderildiğini söyledi ve ekledi: Buna rağmen adım atılmaması suçlunun korunması anlamına gelir.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2017 Perşembe 13:31
Adalet Bakanı Gül: Gülen için ABD'ye 7 İade Talebi Gönderildi

Adalet Bakanı  Abdülhamit Gül'den Fetullah Gülen'in iadesi konusunda bir açıklama geldi.
Gül, "Süreç içerisinde terör örgütü elebaşısı hakkında ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden, sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere  ABD'ye 7 adet iade talepnamesi gönderilmiştir" dedi.

"BU SUÇLUNUN KORUNMASI DEMEK"

Ayrıca 1 adet de geçici tutuklama talebi gönderildiğini söyleyen Gül, şöyle devam etti:aki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir."

 

(sondakika.com)

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