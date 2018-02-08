Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 13:02

- Gölbaşı’nda düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini öğretmen ve hademe olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen M.Ö, B.Ö ve Y.Ö'yi takibe aldı.

Gölbaşı, Besni, Kahta, Pazarcık ile Adıyaman, Malatya ve Aydın'da 13 suça karıştıkları iddia edilen şüpheliler, yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonda, 2 adet dizüstü bilgisayar ve çeşitli markalarda 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Asayiş sorgusunda suçunu itiraf eden M.Ö’nün 41 adet suç kaydının, hakkında 9 ay 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve bin 660 TL para cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

AA