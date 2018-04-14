Adıyaman'da FETÖ çatı davasında karar

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2018 Cumartesi 13:43

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman'daki yapılanması kapsamında, aralarında "il imamı" Habib Bıçakçı'nın da olduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı çatı davasında, sanıklara 1,5 yıl ile 25 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, terör örgütüyle ilişkili 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 projede, Sosyal Destek Programı (SODES) uygulama usul ve esaslarına aykırı olarak yapılan hileli usulsüzlükler nedeniyle kamunun toplam 1 milyon 305 bin 956 lira zararına neden oldukları ve bu paranın örgüte aktarıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan "il imamı" Habib Bıçakçı Kayseri, Abdurrahman Gezer Menemen, İsmail Polat ise Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada ayrıca diğer tutuklu ve tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını ve isnat edilen tüm suçlamaları reddettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bıçakçı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan 16 yıl 6 ay, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 25 yıl 6 ay hapis ve 4 milyon 500 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuklu diğer sanıklar Abdurrahman Gezer, Bekir Demirel, Halil İbrahim Karaboğaz, İsmail Polat, Mehmet Siyah, Mustafa Oğuz ve Serkan Özçelik'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 5 ay ile 19 yıl arasında değişen hapis, 250 bin TL ile 3 milyon 125 bin TL arasında değişen para cezaları verildi.

Tutuksuz 49 sanık ise 1 yıl 6 ay 2 gün ile 11 yıl 1 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Firari sanıklar Ahmet Adıyaman, Mehmet Fatih Bilgiç, Osman Kaya, İlhami Erdem, Mehmet Şirin Atmaca ve Hamdi Aslan'ın dosyalarının ise ayrılması kararlaştırıldı.

AA