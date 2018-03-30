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Adıyaman'da hırsızlık iddiası

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 12:04
Adıyaman'da hırsızlık iddiası

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kutluca köyünde ikamet eden Mehmet Karataş, küçükbaş hayvanlarından 7'sinin yerinde olmadığını fark etti.

Karataş'ın durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla olayı gerçekleştirmiş oldukları belirlenen D.Ü. ve İ.T'yi Gaziantep'in Araban ilçesinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların bu arada çeşitli hırsızlık suçlarından sabıkalarının olduğu öğrenildi.

 

AA

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