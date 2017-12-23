TERÖRSÜZ ŞEHİRLERDE DEĞİŞİM - Hani'ye 200 milyon liralık yatırım

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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