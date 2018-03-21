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Adıyaman'da kavga: 9 yaralı

Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 21 Mart 2018 Çarşamba 16:56
Adıyaman'da kavga: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Nevzat Baykurt'un kullandığı 01 EBN 41 plakalı traktör Kahta-Gerger karayolunun Sutepe köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Baykurt, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

AA

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