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Adıyaman'da sigara hırsızlığı kameralara yansıdı

Adıyaman'da iki farklı marketten sigara hırsızlığı yapan iki kişinin görüntüleri kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:51
Adıyaman'da sigara hırsızlığı kameralara yansıdı

Alınan bilgiye göre, Petrol Caddesi Flamingo yolu üzerinde markete hırsızlık amacıyla giren 2 kişi, 500 paket sigara, bin 200 lira çaldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerasından hırsızlık yapan kişileri belirledi.

Diğer bir hırsızlık olayında ise Yeni Sanayi Mahallesi kara yolları kavşağında bulunan bir markete hırsızlık amacıyla giren kişi, 150 paket sigara, 200 lira çaldı. 

Hırsızlık şüphelileri, A.Y. ve M.Y. Yeni Mahalle'deki evlerine yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İş yerine ait güvenlik kameraları görüntülerinde, hırsızların kapıları açarak içeri girdikleri ve kısa süre sonra ellerinde eşyalarla çıkıp kaçtıkları görülüyor.

 

AA

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