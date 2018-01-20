Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:35

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akyıldız köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan bazı kişiler silahlarla rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sırasında yaralanan Muzaffer İbiş (36) ile Ramazan Ergen (74) 112 acil servis ekiplerince Göçeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahla göğsünden yaralanan İbiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Darp sonucu yaralanan Ergen ise ilk tedavisinin ardından Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Cenazesi Göçeri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan İbiş'in yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

AA