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Adıyaman'da tefeci operasyonu

Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklandı.

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 17:34
Adıyaman'da tefeci operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin şehir merkezindeki 9 adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla R.B, M.T, M.A, S.A, H.K, H.D, V.K, M.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. 

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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