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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında araç alev aldı, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 16:38
Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Buket Şen idaresindeki 02 FE 575 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzeri Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında Hacı Yusuf Aslan idaresindeki 02 AB 052 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Şen idaresindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerini araması üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kazada yaralanan Şen, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

AA

 
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