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Adıyaman'da trafik kazası: 10 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2018 Cumartesi 14:04
Adıyaman'da trafik kazası: 10 yaralı

Diyaliz hastalarını taşıyan Kenan Tabakçı yönetimindeki 02 BA 355 plakalı minibüs, Atmalı köyü yakınlarında karşıdan gelen Kadir Güvenç idaresindeki 02 HT 381 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Güvenç ile minibüste bulunan diyaliz hastaları Bekir Çoban, Ali Çoban, Mustafa Büyük, Mustafa Özdemir, Fatma Vural, Mevlüt Vural, Hatice Kara, Mehmet Güneş ve Hatice Dudlu yaralandı. 

Ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 

AA

 

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