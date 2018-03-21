Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Nevzat Baykurt'un kullandığı 01 EBN 41 plakalı traktör Kahta-Gerger karayolunun Sutepe köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Baykurt, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA
Alınan bilgiye göre, Nevzat Baykurt'un kullandığı 01 EBN 41 plakalı traktör Kahta-Gerger karayolunun Sutepe köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Baykurt, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA
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