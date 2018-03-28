Adıyaman'daki FETÖ çatı davası

Giriş Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba 01:10

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman yapılanması kapsamında, aralarında "il imamı" Habip Bıçakçı'nın da olduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı "çatı davası"na devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütle ilişkili 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 projede, SODES uygulama usul ve esaslarına aykırı olarak yapılan hileli usulsüzlükler nedeniyle toplam 1 milyon 305 bin 956 lira kamu zararına neden oldukları ve bu paranın örgüte aktarıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i tutuklu 63 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmaya, sanıklardan Habip Bıçakçı, Kayseri, Abdurrahman Gezer, Menemen, İsmail Polat ise Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla iştirak etti.

Tutuksuz sanık Mahmut Çoşkun, savunmasında, cemaat sohbetlerine katılmadığını belirterek, "Hiçbir grup içerisinde yer almadım. Mütevelli heyetini bilmiyorum. Hiçbir kimseden talimat almadım. 2016'dan sonra beni sohbetlere çağırdılar ama ben gitmedim. Hiçbir zaman mütevelli olmadım, bu yapıya karşı çıktım, mağdur oldum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklardan Mustafa Çam ise "Vatan ve milletimi seviyorum. Terörle bir bağlantım yok. Terör örgütüne üyeliği kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Oğuz da hastalığından dolayı ayakta durmakta zorlandığını, yapının suç olduğunu bilmediğini ve suç işlemediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarına kadar ara verdi.

AA