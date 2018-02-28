Adıyaman'daki kavga güvenlik kameralarına yansıdı

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2018 Çarşamba 15:22

Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir marketin önünde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi sonucu kaçmaya çalışan kişi, grup tarafından darp edildi. Gruptakilerden biri eline aldığı meyve kasasıyla darp sonucu yere düşen kişinin kafasına vurdu.

Yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaya karıştığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına aldı.

Kavga anı güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki grup arasında kavga çıktığı, kavga sonucu bir kişinin yere düştüğü ve şahıslardan biri eline aldığı meyve kasasını darp sonucu yere düşen kişinin kafasına vurduğu görülüyor.

AA