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Adıyaman'dan Motosiklet Çalan Hırsızlar Şanlıurfa'da Yakalandı

Adıyaman’da çalınan motosiklet Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunurken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 15:21
Adıyaman'dan Motosiklet Çalan Hırsızlar Şanlıurfa'da Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde  Adıyaman  Yeşilyurt Mahallesi'nde bir ikametin önünden 02 LH 729 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Çalınan motosikletin ve hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çalıntı motosiklet Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulundu. Çalıntı motosiklet muhafaza altına alınırken, olayın şüphelisi olan Y.B. ve H.H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

 

(sondakika.com)

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