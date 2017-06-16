Adliyeden Kaçan Tutuklu, Bacağından Vurulup Yakalandı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2017 Cuma 13:14

Akçakale İlçesi'nde, hırsızlık suçundan tutuklanan 20 yaşındaki Ali Tuç, adliyede evraka imza attığı sırada 2'nci kattan atlayıp kaçtı. Tuç, jandarmanın 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden Tuç, bacağından vurulup, yaralı halde yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Akçakale Adliyesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan Ali Tuç, Akçakale Kaymakamlığı içerisinde bulunan adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tuç, imza atmak için kelepçesi çıkarıldığı sırada 2'nci kattan atlayıp kaçmaya başladı. Güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına rağmen koşmaya devam eden Tuç, girdiği bir binada jandarma tarafından tüfekle bacağından vuruldu. Yaralı halde yakalanan Tuç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tuç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(sondakika.com)