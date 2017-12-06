Adnan Oktar, Bu Kez Bikinili Kediciklerle Yemek Masasında Poz Verdi

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2017 Çarşamba 18:15

ADNAN OKTAR SON DERECE CİDDİ

Birbirinden cüretkar bikiniler giyen 17 kedicikle hazırlanan lüks masanın başında poz veren Adnan Oktar'ın ciddi duruşu dikkatlerden kaçmıyor.

"DÜNYAMIN EN GÜZELİ TEK AŞKIM"

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Yasemin Ayşe Kiriş, "Kalbimin tek sahibi, dünyamın en güzeli tek aşkım ve cennet kızları gibi şahane canlarımla her anı harika her anı müthiş zevkli geçen gecemizden" notunu düştü.

İşte kediciğin o paylaşımı;



(sondakika.com)