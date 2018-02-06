Adnan Oktar’ın kanalı için son dakika kararı

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 17:48

RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi oldu A9 kanalına 5 kez program durdurma cezası verdi. Gelen son dakika haberine göre; kanala en üst düzeyden idari para cezası verilmesi de kararlaştırıldı.

Adnan Oktar’ın A9 kanalında Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik “Kerhaneden, kumarhanelerden, içki fabrikalarından alınan vergilerle maaşlarınız ödeniyor” sözleri üzerine, Diyanet-Sen İstanbul şubesi üyeleri suç duyurusunda bulundu.

Adnan Oktar'ın, A9 kanalındaki 1 Şubat tarihli yayında Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik “Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkınız çıkmıyor hoca efendi” sözleri üzerine Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Diyanet-Sen İstanbul şubesi üyeleri, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne giderek, Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

“ELEŞTİRİ SINIRINI AŞAN İFADELERDE BULUNMUŞTUR”

Suç duyurusu dilekçesinde, “Adnan Oktar, 1 Şubat 2018 tarihinde kendisine ait olduğu kamuoyunca bilinen A9 isimli televizyon kanalında yaptığı bir program esnasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş özelinde tüm Diyanet İşleri Başkanlığı personeline eleştiri sınırlarını aşan ve toplumca asla kabul edilmeyecek ifadelerde bulunmuştur” denildi.

Dilekçede, Oktar'ın “dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle internet yoluyla alenen hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhinde kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve alenen aşağılama”, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozma” ve “iftira” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

“81 İLDE EŞ ZAMANLI SUÇ DUYURUSU”

Adliye önünde basın açıklaması yapan Diyanet-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Ali Şükrü Yılmaz, “Ülkemizin dini, manevi, insani, ahlaki ve kültürel hayatını ayakta tutan din görevlileri ve bağlı oldukları kurum hedef alınmıştır. Diyanet-Sen Genel Merkez ve 81 şubemizle birlikte eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulunduk. Konunun takipçisi olacağız” dedi. Dilekçe, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.

kaynak: sözcü.com.tr