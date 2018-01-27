Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 12:46

Akçakale AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Akçakale Merkez Yeni Camisi'nde okutulan mevlit programında, başta Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlar olmak üzere tüm şehitler için fatiha okundu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Ağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.

Son zamanlarda Suriye'de ülkemizi tehdit eden terör olaylarının arttığına dikkat çeken Ağ, "Millet olarak birlik, beraberlik ve duaya ihtiyacımız var. Birbirimize sarılıp, birlik için çalışmamız lazım. Biz de bunun için şehitlerimizin ruhuna mevlit okutmak için toplandık." diye konuştu.

Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için dua edildi.

Mevlit sonrası vatandaşlara helva ve şerbet ikram edildi.

AA