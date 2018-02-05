Afrin şehitleri uğurlandı

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 15:11

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törenin ardından Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Uzman Çavuşlar Ufuk Aktağ, Halil İbrahim Aygül, Fırat Karaca ve sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazeleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçakla memleketlerine uğurlandı.



Tankçı Sözleşmeli Er Seçen Konya'da toprağa verildi



Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Konya Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek "helallik" istendi.



Şehit Seçen'in naaşı daha sonra silah arkadaşlarının omzunda Ulu Cami'ye getirildi. Şehidin yakınları, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.



Oğlunun kamuflaj ve beresini giyen baba Sedat Seçen, şehit oğlunun vasiyeti olduğunu belirterek, "Bize, 'Şehit olursam sakın ağlamayın' derdi. Vasiyetini tutuyorum. Dimdik ayaktayım yavrum, ağlamayacağım. Vatan ve ordumuz sağ olsun." dedi.



Aynı saldırıda yaralanan şehit Seçen'in komutanı Uzman Çavuş Sedat Kurtoğlu ile dört silah arkadaşı, berelerini tabutun üzerine bıraktı.



Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.



Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen silah arkadaşının annesini teselli etmiş



Şehit Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da törenle toprağa verildi.



Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından merkez Eyyübiye ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi.



Burada şehidin fotoğrafını ve Türk bayrağını elinden düşürmeyen annesi Yasemin, babası Mehmet ve ağabeyinin askeri kamuflajını giyen kardeşi Ceren, gözyaşı döküp, şehidin tabutunu öptü.



Törene katılan ve zaman zaman duygulandığı görülen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da şehidin ailesini teskin etti.



Gözyaşı döken şehidin ailesine bir yakını "Bugün düğün günümüz, ağlamak yok" diye seslenince aile fertleri gözündeki yaşı sildi.



Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, binlerce kişinin katıldığı törende tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla Şehitlik Mezarlığı'na getirildi. Bu sırada, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, bayrak inmez" gibi sloganlar atıldı.



Şehidin naaşı, İl Müftüsü İhsan Açık'ın duası ve cenaze namazının ardından defnedildi.



Bu arada şehit Çubukçu'nun Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında şehit düşen silah arkadaşı Furkan Yayla'nın cenaze törenine katıldığı ve Yayla'nın annesine sarılarak teselli ettiği öğrenildi.



Şehit ağabeyini üniformasını giyerek asker selamıyla karşıladı



Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül'ün cenazesi, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildikten sonra memleketi Çorum'a gönderildi.



Şehidin cenazesi, burada anne Zeynep, baba Mustafa Akgül ile yakınları, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenaral Özkan Edip Akgülay, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı tarafından karşılandı.



Şehidin üniformasını giyerek asker selamı veren kız kardeşi Fatma Nur Akgül ve yakınları gözyaşı döktü.



Akgül'ün cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Çorum'un Alaca ilçesine götürüldü.



Osmaniye ve Hatay şehitlerini uğurladı



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren, Osmaniye'de toprağa verildi.



Hatay'da düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye getirilen şehit Evren'in cenazesi, ilk olarak Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, törenin yapılacağı Mezarlık Camisi'ne getirildi.



Şehidin 1 yıllık eşi Zehra Evren eşinin parkasını giyip şapkasını takarken, Evren'in şehit olduğunda başında bulunduğu belirtilen beresine sık sık sarılıp, kokladı. Şehidin ağabeyi ise daha sonra bereyi alıp başına takarak cenaze namazında saf tuttu.



Zehra Evren, "En çok istediği buydu. Türk bayrağına sarılı gelmeyi çok istiyordu." diyerek gözyaşı döktü. Annesi Emine Evren ise "Ağlamayacağım oğlum. Düşmanlarımı sevindirmeyeceğim." dedi.



Törenin ardından şehit Uzman Çavuş Bekir Evren'in cenazesi, Garnizon Komutanlığı Şehitliğine defnedildi.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal da (25) memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Vurdal'ın İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilk olarak Karayılan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Burada helallik alınması sırasında şehidin annesi Nuran Vurdal oğlunun takım elbisesini tabutunun üstüne koyup, "Bütün çocuklarım devletimize feda olsun." diyerek gözyaşı döktü.



Daha sonra Vurdal'ın cenazesi, törenin düzenleneceği mahalle meydanına götürüldü.



Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Vurdal'ın cenazesi, Karayılan Mezarlığı'na defnedildi.



