Afrin'e yönelik harekat başladı

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 18:11

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."



'Dumanlar yükseldi' Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik bir süredir devam eden topçu atışlarının ardından savaş uçakları da havalandı.



Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri ile Kilis sınır hattındaki uçak seslerinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.



Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü. Türk uçaklarının bölgedeki uçuşu devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır



Başbakan Yıldırım: Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı?



Gözlem noktaları vuruldu



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.



İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek." demişti.