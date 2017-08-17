Ağaç Dibine Bırakılan Valiz Polisi Alarma Geçirdi

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:56

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İmambakır Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerideki bir parkın kenarında bulunan ağacın dibine bırakılan siyah valiz polisi alarma geçirdi. Ağaç dibinde sahipsiz siyah bir valiz gören vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikten sonra bomba imha uzmanlarını çağırdı. Bölgeye giden bomba imha uzmanları, valizi açarak içerisini kontrol etti. İçerisinden elbise, kişisel bakım ürünleri ve dizüstü bilgisayar çantası çıkan valiz, ekipler tarafından alınarak emniyete götürüldü. Valizin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının henüz öğrenilemediği ve olayla ilgili soruşturmanı devam ettiği belirtildi.

(sondakika.com)