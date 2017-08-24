Ağırlığa Dayanamayan Dorse Havaya Kalktı

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 11:41

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarına bırakılan un yüklü dorse, yükün ağırlığı nedeniyle havaya kalktı.



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Un taşıyan çekici, dorsesini bir fırının önünde bırakarak ayrıldı. İşçilerin un çuvallarını indirdiği sırada ilginç bir olay yaşandı. Yükün ağırlığı nedeniyle dorsenin ön tarafı yere çökerken arka tarafı ise havaya kalktı. Trafiğin yoğun olduğu yerde yaşanan olay, görenleri hayretler içerisinde bırakırken dorse, işçilerin un çuvallarını boşaltmasının ardından yeniden normal hale geldi.

(sondakika.com)