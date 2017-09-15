Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2017 Cuma 16:00

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Harran'da konteyner kentte refakatsiz çocuklar için kurulan merkezin açılışını gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Şanlıurfa ziyareti kapsamında Harran Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Kampta kalan Suriyelilerle bir araya gelen Bakan Kaya, yetim çocuklar için refakatsiz çocuklar merkezinin açılışını gerçekleştirdi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı Harran konteyner kent ziyaretinde Suriyeli çocuklar yaptıkları gösteriyle karşıladı. Açılış öncesi Suriyelilere seslenen Bakan Kaya, "Elbette savaşların hiç olmaması, Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarını terk etmemesi en büyük arzumuzdur. Türkiye gerçekten Suriyeli kardeşlerimiz için şimdiye kadar çok büyük hizmetler yaptı. Savaşın en kısa zamanda sona ermesi, acıların bitmesi sizlerin vatanınıza geri dönmeniz bizim en büyük temennimiz. Bu süreçte yaşadığınız mağduriyetlerin azaltılması, insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeniz için Türkiye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye hiçbir kimseyi kapısından geri çevirmemiştir. Hiçbir mazlumu silahların, bombaların acımasızlığında terk etmedik. Milletimiz büyük bir millet. Tarih boyunca bu Anadolu toprakları her zaman mazlumlara, muhtaçlara, yolda kalmışlara yurt olmuştur. İnancımız ve değerlerimiz mazluma sığınak olmayı bize emreder. Biz de bu güçle Suriyeli kardeşlerimizi ağırlamaya, onların yaralarını sarmaya, acılarına merhem olmaya başladık ve buna devam edeceğiz. Suriye bizi ne kadar ilgilendiriyorsa Arakan da bizi o kadar ilgilendirir. Bizim için mesafelerin hiçbir önemi yok, önemli olan sınırlar değil gönül coğrafyamızdır. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'la birlikte Bangladeş'teki Arakanlı kardeşlerimizin kaldığı kampları ziyaret ettik, Cox's Bazar şehrindeki Kutupalong kampına Türkiye'nin yardımlarını götürdük. Aynı dramı orada da yaşadık ancak oradaki kardeşlerimiz sizin sahip olduğunuz imkanlardan maalesef yoksunlar. Kendi yaptıkları derme çatma çadırlarda adeta yaşam mücadelesi veriyorlar. Arakan'daki mazlum ve mağdur insanlar zorlu yolculuklar sonrası Bangladeş'teki sınırın açılmasıyla birlikte oraya sığınmış durumda" dedi."Çocuklar uyurken sessiz olunur, çocuklar ölürken değil"Savaşın acımasız yüzünün en çok kadın ve çocukları etkilediğini dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yüzyıllardır fiziksel ve psikolojik olarak zulme maruz kalıyorlar. Şu anda orada ciddi bir katliamdan bahsediliyor. Tüm bunlar insanlığın gözleri önünde oluyor ama ne yazık ki insanlık duyarsız halde. Kimse bu katliamı görmese de biz göreceğiz. Kimse kardeşlerimizin çığlıklarını duymasa da biz kulaklarımızı asla tıkamayacağız, kimse konuşmada da biz inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye yanı başındaki hiçbir zulme sessiz kalmadı. Biliyorsunuz çocuklar uyurken sessiz olunur, çocuklar ölürken değil. Bu üzerimize düşen insani ve vicdani bir sorumluluk. Biz bugün burada bu sorumluluğu yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. 6 yıllık süreçte Suriyeli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Barınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladık. Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı travmayı atlatmaları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak psiko-sosyal destek hizmetlerimizi de burada sürdürüyoruz. Biliyorsunuz savaşlardan en çok mağdur olan kesim kadınlar ve çocuklar. Biz kadınlara, çocuklara, Suriyeli tüm sığınmacı kardeşlerimize sosyal destek anlamında da desteklerimizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi."Türkiye'de 225 bin Suriyeli bebek dünyaya geldi"2014 ile 2017 yılı temmuz ayına kadar 138 bin Suriyeliye sosyal destek sağladıklarını ve Türkiye'de bugüne kadar 225 bin Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini belirten Bakan Kaya, "Bakanlığımızın sorumluluğunda olan 26 geçici barınma merkezinde psiko-sosyal destek birimlerimizin aracılığıyla 2014-2016 yılları arasında yaklaşık 120 bin Suriyeli kardeşimize, 2017 yılının da temmuz ayına kadar 18 bin Suriyeli kardeşimize soysal destek hizmetlerimizi sunduk. Tabi hiç şüphesiz desteğe en fazla ihtiyacı olan çocuklarımız çünkü savaşın asıl mağdurları kadınlar ve çocuklar. Onların, çocuklarımızın yaralı yüreklerine merhem olmak için biz buradayız. Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz alışmalarla sizlere destek vermeye, umut olmaya devam edeceğiz. Türkiye kendi çocuklarına verdiği hizmeti hiçbir ayrım gözetmeksizin Suriyeli çocuklara da sunmaktadır çünkü çocuklar geleceğimizin güvencesidir. 225 bin Suriyeli bebek gözlerini bu topraklarda açtı. Biz anaokulundan liseye kadar 508 bin çocuğu sokaklardan alarak okullara devam etmelerini sağladık. Bunların dışında çocukların sağlık, barınma ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi onların eğlenmeleri için de pek çok ihtiyaçlarını bakanlığımıza bağlı kuruluşlar tarafından sağlıyoruz, sağlamaya devam edeceğiz. Aynı zamanda kimsesiz olan Suriyeli çocuklara da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Topraklarımızda anne ve babasını kaybeden pek çok Suriyeli yetim çocuk bulunmakta. Onların da temel ihtiyaçlarını karşılamak, geleceğe umutla bakmaları sağlamak bizim vazifemiz. Bir yetime, bir mazluma sığınak olmak aslında bizim için dünyanın en büyük saadetidir. Burada bu gün refakatsiz çocuklarımız için yeni bir barınma merkezi açacağız. Merkezimizde 18 yaşına kadar çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Alanımızda yatakhanemiz, çalışma, dinlenme salonlarımız, kafeteryalarımız, yemekhanelerimiz ve idari kısmı olan bir açılış yapacağız. Bu merkezde kalan refakatsiz çocuklarımız konteyner kentte mevcut olan sosyal tesis gibi alanlardan da ayrıca faydalanacak. Bu örnek çalışma dışında Suriyeli çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesi için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. " Türkiye bir yandan mültecileri sahiplenirken diğer yandan da terörle mücadele ediyor"Türkiye'nin 3 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yaparken aynı zamanda terörle ciddi bir şekilde mücadele ettiğini belirten Bakan Kaya, "Hain bir darbe girişimini milletimiz adeta elleriyle geri püskürttü. Türkiye ekonomisiyle gelişmeye, büyümeye devam edecek. İnşallah bu süreçte insani yardımlarımızı da aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye insani yardımlarda kişi başı milli gelire oranla bakıldığında dünyada birinci sırada. Evet bugün Bangladeş'te Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz için TİKA'mızın yaptığı yardımlarla oradaki insanların da insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için tüm desteklerimizi sunacağımızı ifade ettik. Orada imkan sunulduğu takdirde aynen bizim burada Suriyeli kardeşlerimiz için sunduğumuz gibi çadırkent kurabileceğimizi Bangladeş tarafına da ifade ettik. Türkiye örnek bir şekilde, insanlık onuruna yakışır bir şekilde mazlumlara sahip çıkmaya devam edecek. Güçlü olmaya, bir olmaya, beraber olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Konuşmasının ardından çadırkentte kalan Suriyelilerin çadırlarını ziyaret eden Bakan Kaya, kadın ve çocuklarla yakından ilgilendi.Bakan Kaya son olarak merkezin açılış kurdelesini kesti.