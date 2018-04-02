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AK Parti Çiftlik Bank önergesini reddetti

Binlerce kişiyi dolandıran 'Tosun' Meclis'in de gündemine geldi. CHP'li Erkan Aydın, Çiftlik Bank yolsuzluğunun araştırılması için Genel Kurul'a bir önerge verdi. Ancak önerge AK Parti'nin oylarıyla reddedildi.

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2018 Pazartesi 00:16
AK Parti Çiftlik Bank önergesini reddetti

Binlerce kişiyi dolandırarak Urugay’a kaçan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın, Meclis’in gündemine taşındı. CHP’li Erkan Aydın, Genel Kurul’da bir konuşma yaptıktan sonra önerge verdi. Ancak Aydın’ın önergesi AKP’nin oylarıyla reddedildi.

Aydın, yaklaşık 80 bin kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank vurgununun incelenmesine dair önergenin reddedilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP’li Aydın, “Çiftlik Bank büyük yolsuzluğunun TBMM’de araştırılması için verdiğim önerge AKP oylarıyla reddedildi…” mesajını paylaştı.

 

İşte CHP’li Aydın’ın attığı o twitler:

 

twwt       kaynak: sozcu.com.tr

 

 

 

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