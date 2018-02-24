AK Parti Gaziantep 6. Olağan Kongresi'ne doğru

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleşecek partisinin Gaziantep 6. Olağan Kongresinin yapılacağı spor salonunu ziyaret etti.
Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ile kongrenin yapılacağı merkez Şahinbey ilçesindeki Karataş Spor Salonuna geldi.
Burada partililerle selamlaşan Gül, hazırlık çalışmalarını inceledi.
AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Gül, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.