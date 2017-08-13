AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 19:07

Karacan, partisinin Şanlıurfa İl Teşkilatı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin mensuplarına şimdiye kadar yürüttükleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



AK Parti'de zaman zaman görev değişimlerinin olduğuna işaret eden Karacan, önemli olanın memlekete ve ülkeye hizmet etmek olduğunu dile getirdi.



Partisinde makamların bir önem arz etmediğini vurgulayan Karacan, şöyle devam etti:



"Bizim için şahsım dahil olmak üzere makam ve mevki bir kenardadır, bizim için mühim olan davamızdır. Bu ümmetin, milletin, ümmetin, İslam coğrafyasının kurtarıcısı ve geleceği olan herkesin bel bağladığı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmak var. Yoksa şu makam olursa dururum bu makam olursa dururum bize de davamıza da yakışmaz. Allah, bizim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı susturmasın. Türkiye Cumhuriyetivatandaşı olarak bizim gideceğimiz yer yok, vatanımız tektir. Cumhurbaşkanımız her zaman Rabia işaretini yapıyor. Zaten işaretin anlamıyla da mesajı buradan veriyoruz."



"2019 için hazırlanalım"



Harun Karacan, parti mensupları olarak 2019 hedefleri doğrultusunda çalışmalara başlamaları gerektiğini belirtti.



Zamanın hızlı geçtiğini aktaran Karacan, "Bu süreç hızlı geçecek önümüzde 2019 hedeflerimiz var, önümüzde liderimizin Cumhurbaşkanımızın seçimleri var, hep birlikte kenetlenerek, birbirimizin hatalarını söyleyerek değil örterek yeri geldiğinde ikaz ederek yan yana gelerek 2019 için çalışmaya başlamamız lazım. Seçimlere 3-4 ay kala değil bugünden itibaren çalışmalarımıza başlamamız lazım. Her gün bir kişinin gönlünü kazanmaya çalışmamız gerekiyor. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle insanlarımızla bir araya gelmeliyiz. Partimize yakışan budur, bize yakışan budur." diye konuştu.



Karacan, açıklamasının ardından teşkilat üyelerinin talep ve önerilerini dinledi.

(sondakika.com)