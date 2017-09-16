AK Parti Harran ve Akçakale İlçe Kongreleri yapıldı

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2017 Cumartesi 19:10

Harran/ AK Parti'nin Şanlıurfa'nın Harran ve Akçakale ilçelerinin kongreleri geniş bir katılımla gerçekleşti. Harran'da Mahmut Özyavuz, Akçakale'de İbrahim Yıldık'ın yeniden başkanlığa seçildikleri kongrelerde konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, sınırın sıfır noktasında teröre adeta meydan okudu.

Şanlıurfa’nın Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Akçakale ve Harran ilçelerinde AK Parti kongrelerine katılan ve Akçakel'de divan başkanlığı görevini üstlenen Yılmaztekin, taşeron örgütleri aracılığıyla Türkiye’yi karıştırmak isteyenlere meydan okudu.

Bugün Türkiye’nin yanı başında, sınırın hemen diğer tarafında bir terör devleti kurulmaya çalışıldığını ifade eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, “Haçlısı, Siyonist’i karar vermiş, demiş ki; ‘önce Irak’ı karıştırdım, İslam coğrafyasını karıştırdım. Şimdi de Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kuracağım. Bu devletle ümmetin umudu olan Türkiye’nin Orta Doğu ile bağını koparacağım.’ Kim bu terör örgütleri; içeride FETÖ, PKK, dışarıda PYD, DAEŞ. Bu arada PYD ile PKK aynı terör örgütleridir. Bu noktada kendimizi, birbirimizi kandırmayalım. Bunların hepsi taşeron örgütlerdir” diye konuştu.

“DÜN BURADAYDIK, YARIN DA BURADA OLACAĞIZ”

Bunların tek amacının, Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurup, daha sonra terör olaylarıyla Türkiye’yi karıştırmak, fitne çıkarmak olduğunu dile getiren Yılmaztekin, “Onlar istedikleri kadar yanı başımızda bir terör devleti kurmaya çalışsınlar. Bekamızı, devletimizi, milletimizi yıkmaya çalışsınlar; biz şunu biliyoruz, biz buradayız elhamdülillah. Tarihte de buradaydık, dünde buradaydık, ecdadımız buradaydı, babalarımız burada, şu an biz buradayız. İleride torunlarımız, evlatlarımız burada dimdik duracak. Bu millet, Allah’ın izniyle PKK’sına, PYD’sine, FETÖ’süne, DAEŞ’ine karşı mücadelenin en kralını verir” dedi.

“FİTNE OKLARI NEREYİ HEDEF GÖSTERİYORSA HAK YOLU ORADISIDIR”

Kurulmak istenen sözde devletçiğin asıl amacının İsrail’e üs açmak olduğunu vurgulayan Yılmaztekin, şöyle devam etti:

“Hedef bu. Ondan sonrası vaat edilmiş toprakları onların hanesine katmak. Bizleri, namusumuzu, evlatlarımızı esir almak üzerine büyük bir plan var. Neden Recep Tayyip Erdoğan bunların düşmanı, çünkü ‘bu planı ben size uygulatmayacağım’ diyor. ‘Ben burayı böldürmeyeceğim’ diyor. ‘Bu ülkeyi yıktırmayacağım’ diyor. ‘Karşınızda milletimle beraber dimdik duracağım’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı bunun için hedef tahtasına aldılar. Fitne zamanı düşmanın hedef okları nereyi vuruyorsa, bilin ki orası Hak yoldadır. Eğer Almanya, Hollanda, Amerika, Siyonistler Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarına saldırıyorlarsa bilin ki biz Hak yoldayız.”

“MÜSLÜMAN’IN TOKADI AĞIRDIR”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, 16 Nisan öncesi Türkiye karşıtı güçlerin hepsinin “hayır” tarafında birleştiğine işaret ederek, “Bizleri güçlendiren onurlu 16 Nisan sürecinde, Haçlılara ‘Türkiye’ye gidin, hayırı çıkarmak için elinizden geleni yapın’ diyen o Papa Akçakale’den, Harran’dan, Urfa’nın tüm ilçelerinden öyle bir tokat yedi ki Allah’ın izniyle kıyamete kadar o tokadın izini, şiddetini hissedecekler. Müslümanın tokadı ağırdır. Osmanlı tokadı ağırdır. Evlad-ı Osman tokadı indirdi mi o adam hayatta iflah olmaz” ifadelerini kullandı.

“BİZ DİMDİK AYAKTAYIZ, SİZ NEREDESİNİZ?”

Bu noktada çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Yılmaztekin, “Birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ümmet olduğumuz bilinciyle hareket etmeliyiz ve bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bizler İbrahim Aleyhisselam’dan beri hoşgörünün milletiyiz, Eyüp Aleyhisselam’ın sabrının milletiyiz, Hazreti Muhammet Mustafa’nın (S.A.V) güzel ahlaklı ümmetiyiz. Bu noktada biz terörden, şundan bundan korkan veya korkacak insanlar değiliz. Onlar istedikleri kadar terör örgütleriyle; PKK’sı, PYD’si, DAEŞ’i, FETÖ’sü ve daha sayabileceğim bilumum taşeronlarıyla bizlere saldırsalar, liderimize saldırsalar, davamıza saldırsalar, biz Allah’ın izniyle dimdik ayaktayız, biz hep buradayız. Peki sizler neredesiniz?” şeklinde konuştu.



“BURASI ‘ÜMMETİN EN ÖNDE KALESİ BENİM’ DİYEN TOPRAKLAR”

“Bu topraklar, zamanında Fransız’ı, kafiri derdest eden, buralardan kovan kadim topraklardır” diyen Yılmaztekin, şöyle konuştu:

“Burası devletinin, milletinin arkasında dimdik duran, bunu her zaman ispatlayan kadim topraklar. Burası ‘ümmetin en önde kalesi benim’ diyen, bunu da 16 Nisan Referandumu’nda kanıtlayan ümmetin en önemli kalesi; onurlu, şerefli kalesi. Urfa coğrafyasının hepsinde bu böyle. Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi Lazı olarak, Allah’ın izniyle topraklarımızı hiçbir terör örgütüne peşkeş çekmedik, çekmeyeceğiz.”

“AĞABABALARI İLE MÜCADELE EDİYORUZ”

Tuzak kuranların, kuyu kazanların kendi kazdıkları kuyuya düşeceklerini kaydeden Yılmaztekin, “Cenab-ı Allah bizimle. Yeter ki bizler davamızda samimi kalmaya devam edelim” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin artık terör örgütleri değil onları ağababaları ile mücadele ettiğini vurgulayan Kemalettin Yılmaztekin, şöyle devam etti:

“Eskiden taşeronları olan terör örgütleriyle saldırıyorlardı bize. Şimdi biz onların ağababaları ile uğraşmaya başladık. İsraillisi, Siyonist’i, Haçlısı, Amerikalısı istediğini yapsın, istediğini konuşsun, istediği planı kursun. Ben buradan sesleniyorum. Biz buradayız, biz dimdik ayaktayız. Liderimizin emrindeyiz, davamızın emrindeyiz. Birer mücadele eriyiz. Allah bizimle. Yeter ki şu yüreği sağlam tutalım, birbirimize kenetlenelim, liderimize ölümüne sadık olalım.”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşen kongrelerde yeniden ilçe başkanlıklarına seçilen, Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık’ı kutladı, başarılı çalışmalarının devamını diledi.