AK Parti Heyeti Suriyelilerle Bayramlaştı

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2017 Cumartesi 11:42

Kan, beraberinde AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve diğer ilgililerle yaklaşık 30 bin kişinin kaldığı merkezde sığınmacılar hakkında Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu'ndan bilgi aldı.



Ravza Kavakcı Kan, burada sığınmacılara hitap ederek, bugün Cerablus'un yanı sıra Osmaniye ve Gaziantep'te Suriyeli misafirlerle buluştuklarını ve ziyaretlerin verimli geçtiğini anlattı.



Bayram boyunca yurt genelinde çeşitli ziyaretler yapacaklarını vurgulayan Kan, "Rabbim inşallah lütfetsin ki hiç kimse herhangi bir hak ihlaline uğramasın ama maalesef bunlar olduğunda biz buradayız, haklar için mücadele edeceğiz. Hak ihlallerini ortadan kaldırmış bir parti olarak bu bizim vazifemiz inşallah Rabbim hayırlara vesile eylesin." diye konuştu.



Daha sonra Suriyeli kadınlarla buluşan heyet, sorunlarını dinledi ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, toplantının ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman mazlumlara sahip çıktığını ve buna devam edeceğini aktardı.



Uluslararası camianın sığınmacılar konusundaki duyarsızlığına tepki gösteren Kan, şöyle konuştu:



"Bu kampta dikkatimizi çeken şu oldu, BM'nin başta bu çadır kente destekte bulunduğunu ama sonrasında çadırların yenilenmediğini gördük. Tabii bu da insanlık adına üzüntü verici bir şey. İnsan hakkını savunuyorum diyenler ki Birleşmiş Milletler bunların başında gelen uluslararası bir örgüt, buradaki kardeşlerimize de destek vermeliler. Ama biz Türkiye olarak her zaman kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz."



Heyettekiler daha sonra Suriyeli çocukların seslendirdiği "Türkiyem" türküsünü dinledi. Çadırları gezen AK Parti heyeti, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.



(haberler.com)