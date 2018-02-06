AK Parti Kadın Kolları’nda başkan adayı açıklanmak üzere

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 22:58

AK Parti İl Kadın Kolları’nda 3 dönem üst üste başkanlık yapan Aysel Göncü’nün yerine gelmek isteyen başkan adayları kıyasıya kulis faaliyeti yürütüyor. Yakında yapılacak olan kongrenin başkan adayı için geriye sayım başladı. Adaylar Ankara’dan yeni döndü.



AK Parti genel merkezi kadın kolları başkanını arıyor. 25 Şubat’ta yapılacak olan AK Parti 6. Olağan İl Kongresi’ne sayılı günler kaldı. Parti genel merkezi mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül başkan adaylığında kongreye gitme kararı almıştı. Teşkilatta il yönetimi için kulisler tam gaz yapılırken, kadın kolları başkanlığı için de yarış hala devam ediyor. Şanlıurfa üzerinde ciddi bir şekilde duran ve mülakatları tamamlayan genel merkez bugünlerde il kadın kolları başkan adayını da açıklayacak.

GÖNCÜ 3 DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Göncü aynı zamanda Haliliye Belediye Meclis Üyesi ve Haliliye Belediye Başkan Yardımcılığını yürütüyor. Kadın kollarında 3, 4 ve 5’inci dönem başkanlık yaptı. Genellikle aynı arkadaşlarıyla vasat bir yol izledi. AK Parti Genel Merkezi tarafından bu dönem aday gösterilmedi. Bu nedenle yoğun olarak bir aday arayışı var. Adaylık müracaatında bulunan 14 kadın genel merkeze mülakat amaçlı çağrıldı. Mülakatlar tamamlandı. Şimdi referanslara da bakılarak bir isim üzerinde uzlaşılıp aday açıklanarak 6. dönem kongreye gidilecek.

KİMLER MÜLAKATA ÇAĞRILDI?

Ak Parti Genel Merkezi’nin mülakata davet ettiği adayların çoğu daha önceki dönemlerde de aday olan kadınlar. Bir kısmı ise Aysel Göncü’nün yönetiminde yer alan isimler. Peki genel merkeze hangi isimler davet edildi ve referansları kimdir? İşte kulis bilgileri…

Filiz Balamir: Aysel Göncü’nün destek verdiği ve yönetiminde yer alan bir isim ancak geçmiş aylarda olduğu kadar pek şansının kalmadığı konuşuluyor. Şükriye İnan: Aysel Göncü’nün yönetimlerinde yer alan bir isim. Kızı Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Tuba Pişkin. Referansı aynı zamanda yakını olan Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet İnan. Birgül Mesçi: Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan ve iki yabancı dil bilen Mesçi’nin CV’si oldukça kabarık. Mesçi aynı zamanda ASKON Kadın Kolları Başkanlığı ve AK Parti Haliliye Kadın Kolları Başkan Yardımlığı görevlerinde bulundu. Desteğini ise teşkilatlardan aldığı biliniyor. Melek Koyuncu: Çoğu aday gibi Aysel Göncü’nün yönetimlerinde yer alan bir isim. Eşi Sait Koyuncu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde Halkla İlişkiler Müdürü. Göncü’nün destek verdiği öne sürülen Koyuncu’nun eşinin konumuyla nedeniyle pek şans tanınmayacağı konuşuluyor. Gülmisal Taş: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron olarak ihale kontrolünde istihdam ediliyor. AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Mezunu. Referansının kim olduğu henüz bilinmiyor. Hayriye Yüksel Öncel: Çoğu aday gibi Aysel Göncü’nün yönetiminde başkan yardımcısıydı. Merhum Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel ile Haliliye Belediye Meclis Üyesi Müslüm Yüksel’in yeğeni. Emine Çakmak: Şanlıurfa Aile Bütünlüğü Koruma Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı’nı yürütüyor. Genel merkeze mülakat için çağrılan isimlerden biri olan Çakmak da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanı. Kübra Dörtkardeş: Eyyübiye Gençlik Kolları Eski Başkanı Fatih Dörtkardeş’in eşi… Kadın kolları genel merkezinde daha önce görev yaptığı ancak Şanlıurfa’da daha önce hiç görev almadığı biliniyor. Tuba Demir: Daha önce de kadın kolları başkanlığı ve başka görevler için adaylık başvuruları oldu. Seçilemeyen Demir’in, bu kez Zeynep Karahan Uslu’dan destek aldığı konuşuluyor. Demet Saatçi Güven: Geçen dönem kadın kollarında genel sekreterlik görevini yürüttü. Ağabeyi Mahmut Saatçi Haliliye Belediye Meclis Üyesi. Eda Çakmaklı: Karaköprü Kadın Kolları Başkanlığı’nı yürüten Çakmaklı’nın desteğini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den ve Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’den aldığı öne sürülüyor. Çakmaklı’nın kocası Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı… Bu nedenle Eda Çakmaklı’nın da aday gösterilme ihtimalinin düşük olduğu konuşuluyor. Sabiha Karabulut: Çoğu kez il ve ilçe kadın kolları başkanlığına aday oldu. Milletvekillik aday adaylıklarında da bulunan Karabulut’un referansının Milletvekili Halil Özcan olduğu biliniyor. Kulislerde pek şans tanınmayan bir isim. Zehra Kazan: Genç bir avukat olan Kazan, MÜSİAD ve HUDER’de görev aldı. Hatice Kübra Sanlı: Pek tanınan birisi değil. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin destek verdiği öne sürülüyor.

Bu isimler arasında yer almayan bazı adaylar ise, genel merkeze çağırılmadığından elendiklerine kesin gözüyle bakılıyor.





Kaynak: Mustafa ARISÜT/KULİS HABER-AJANS URFA