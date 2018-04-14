AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, Batman'da konferansta katıldı

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2018 Cumartesi 17:53

Milletvekili Davutoğlu, Vali Deniz'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Davutoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin soruları üzerine 7 yıldır Suriye'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamların yaşandığını söyledi.

Suriye'de bugün milyonlarca insanın yerinden yurdundan edildiği, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığını kaydeden Davutoğlu, bugün Suriye'de dökülen kanın birinci sorumlusunun Suriye'deki zalim ve barbar yönetim olduğunu belirtti.

"Bir ülkenin, bir yönetimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanması herhangi bir dönem itibariyle yapılabilecek en büyük insanlık suçlarından biridir." diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Suriye'deki bu insanlık suçlarını işleyenleri de mutlaka uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermesi lazım. Doğu Guta'da oradaki saldırılarda ortaya çıkan tablolar hepimiz için, bütün insanlık için yüz karasıdır. Bu yüz karası tablo içinde ak bir yüzle insanlık içine çıkabilen yegane ülke de Türkiye'dir."

Davutoğlu, daha sonra Anadolu Aslanları İşadamları Derneği tarafından düzenlenen, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" ile "Duruş Konuşmaları-Bilgi, Bilinç ve Ahlak" konulu konferansa katıldı.

AA