AK Parti kuruluşunun 16.ncı yılını kutluyor.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:56

Ak Parti Şanlıurfa il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül,Ak partinin kuruluş yıldönümü nedeniyle Yazılı bir mesaj yayınladı. "Şanlıurfa'mızda 16 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde büyük hizmetler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir" dedi. Beyazgül, yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi "Bundan 16 yıl önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları o günkü şartlarda ülkenin geldiği noktayı göz önüne alarak halkın partisi olan AK Partiyi kurmuş, ülkeyi o günkü zor durumdan kurtarmak için yola çıkmışlardır. 16 yıldır AK Parti kadroları durmaksızın eğitimden, sağlığa, ekonomiden, ulaşıma Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarına imza atmıştır.

Kurulduğu günden bugüne sürekli halkımızın büyük desteğini arkasına alan partimiz her zaman Büyük Türkiye'nin Büyük Partisi olmuştur. İşimiz hizmet gücümüz milletsloğanıyla yola çıkan partimiz ülkede demokratikleşme,kalkınma ve adalet üzerine büyük mesafeler almıştır. Vatandaşlarımız hak ve özgürlükler anlamında hak ettiği noktaya ulaşmıştır. ilk defa Halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçilmiş, Ayrıca 16 Nisanda yapılan Halk oylaması ile ilkkez partili Cumhurbaşkanı ve yeni bir Anayasa için halkın onayı alınmıştır.Şanlıurfa'mızda 16 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde büyük hizmetler yapılmış ve yapılmaya inşallah devam edilecektir.Ülkemizin Ak Partiyle 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasına artık hiçbir engel kalmamıştır.

Bu vesileyle Güçlü Türkiye'nin Güçlü Partisi AK Partinin kurulmasına büyük emek veren başta kurucu genel başkanımız ve şuan Hem genel başkanımız hem Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarına,16 yıldır bu kutlu davada hizmet eden tüm Partili arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu güzel ülkemiz için 16 yıldır nasıl hizmet ettikse bundan sonrada Durmak yok hizmete devam diyerek hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Partimizin 16.yılını kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim."