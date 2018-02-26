AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresi Yapıldı

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi 00:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşlerimiz zulüm altında inim inim inlerken biz burada başımızı yastığa nasıl koyup rahatça uyuyabiliriz? Ne inancımız ne de ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz değerler bize böyle bir hakkı vermiyor. Onun için El Bab'dayız, onun için Afrin'e doğru ilerliyoruz, onun için Mümbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz. Onun için tüm sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Dünyanın pek çok yerinde Zeytin Dalı Harekatı'nın her gün konuşulduğunu ve eleştirildiğini belirten Erdoğan, Şanlıurfa'daki, Gaziantep'teki, Hatay'daki ve diğer şehirlerdeki Suriyelilerin halini hatırını soranın bulunmadığını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Suriyeliler için kullanılmak üzere 6 milyar avro teklif ettiğini hatırlatan Erdoğan, bu mali yardımın altıda birinin dahi yerine getirilmediğini söyledi.

Dünyanın diğer ülkelerinden ve kurumlarından gelen yardımların toplamının da 600 milyon doları bulmadığını, Türkiye'nin bu dönemde 30 milyar dolar harcadığını aktaran Erdoğan, "Verirler, vermezler hiç önemli değil. At denize, balık bilmezse halik bilir. Bizim derdimiz bu. Veren el alan elden üstündür. Bizden başka bu fedakarlığı gösterebilen bir ülke yok. Batılı yardım kuruluşlarının dünyanın çeşitli yerlerinde yürüttükleri yardım operasyonlarını, oradalarda yaşanan rezaletleri de çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

- "Resmi sınırlarımıza değil gönül sınırlarımıza bakarız"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda dünyada yardım eden ülkeler arasında normalde bir numara Amerika, iki numara biz. Fakat şuna dikkat edin, milli gelire oranla baktığımız zaman bir numara Türkiye, ondan sonra Amerika. Türkiye bu. Allah'ın yarattığı en şerefli varlık olarak gördüğümüz insana hizmeti asli vazifemiz olarak kabul ediyoruz. Dikkat ederseniz Suriye'den ülkemize gelenleri, genellikle misafirlerimiz olarak ifade ediyoruz. Bizim gönül sınırlarımız ne dikenli tellerle ne duvarlarla ne gümrük kapılarıyla sınırlıdır. Onlar sadece ülkemizin resmi sınırlarıdır. Gönül sınırlarımızın ufku, bunların çok ötesindedir. Üzüntülerimizi ve sevinçlerimizi paylaşırken, resmi sınırlarımıza değil gönül sınırlarımıza bakarız.

Suriye'deki kardeşlerimizin can güvenliği yokken onuru ve namusu tehdit altındayken, biz burada nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz? Kardeşlerimiz zulüm altında inim inim inlerken biz burada başımızı yastığa nasıl koyup rahatça uyuyabiliriz? Ne inancımız ne de ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz değerler bize böyle bir hakkı vermiyor. Onun için El Bab'dayız, onun için Afrin'e doğru ilerliyoruz, onun için Mümbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz. Onun için tüm sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Bir türkünün "Evlerinin önü dardır geçilmez, suları soğuktur bir tas içilmez, anadan geçilir yardan geçilmez" bölümü okuyan Erdoğan, "Millet olarak en büyük yarimiz ezanımızdır, bayrağımızdır, vatanımızdır, kendimizden asla ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir. Biz hiçbir beşeri gücün karşısında eğilmedik, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildik, orada eğiliriz." ifadesini kullandı.

- Harran ve Ceylanpınar'a yeni devlet hastaneleri

Geçen 15 yılda Türkiye'yi dört kata yakın büyüttüklerini dile getiren Erdoğan, Şanlıurfa'nın buradan nasibini en iyi şekilde alan illerden olduğunu kaydetti. Şanlıurfa'ya yapılan kamu yatırımlarının toplamının 36 katrilyonu bulduğuna işaret eden Erdoğan, çok önemli bir meblağa tekabül eden bu parayla Şanlıurfa'nın her alandaki eksiklerini tamamlamanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Erdoğan, 11 bin 258 yeni derslik inşa ederek, 3 bin yatak kapasiteli yükseköğrenim yurtları yaparak, üniversiteyi geliştirerek aydınlık bir gelecek hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 81 tesis ile herkesin en ileri standartlarda hizmet almasını sağladıklarını ifade eden Erdoğan, bunlar arasında 500 yataklı eğitim araştırma ve 400 yataklı Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, ilçelerdeki mevcut hastanelere ilaveten Harran ve Ceylanpınar'a yeni devlet hastaneleri yaptıklarını belirtti.

Şehir hastanelerinden birinin de Şanlıurfa'da inşa edileceğini, projenin firmadan kaynaklanan sebeplerle geciktiğini dile getiren Erdoğan, bu firmaya son bir şans verildiğini, kimsenin devleti, milleti oyalamasına göz yumamayacaklarını vurguladı.

Erdoğan, "Şayet süratle projeye başlayıp en geç 2021 yılında Urfalı kardeşlerimizi bu hizmetle buluşturamazlarsa hiç kusura bakmasınlar biz kendi başımızın çaresine bakar, başka bir yolla bu işi hallederiz." dedi.

- "540 kilometre bölünmüş yol ilave ettik"

Bugüne kadar 10 bin 550 toplu konutun sahiplerine teslim edildiğini, 3 bin konutun inşasının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, hükümete geldiklerinde Urfa'da 29 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu, buna 540 kilometre bölünmüş yol ilave edildiğini, halen dokuz ayrı yol projesinin inşasının sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, Adıyaman-Kahta-Siverek yolunda Atatürk Barajı üzerinde inşa edilen Nissibi Köprüsü'nün görkemli bir eser olduğunu kaydetti.

Mersin'den Osmaniye'ye, buradan Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya uzanan hızlı tren hattının bir bölümünün inşasının devam ettiğini hatırlatan Erdoğan, Şanlıurfa kısmının proje ihalesine de yakında çıkılacağını bildirdi.

- "Projeler için 6,5 katrilyon harcadık"

Erdoğan, bir şehrin büyümesinin, gelişmesinin, cazibe merkezi haline dönüşmesinin en önemli işaretlerinden birinin havalimanındaki canlılık olduğuna işaret etti. Erdoğan, GAP Havalimanı'nın yolcu sayısının 833 bine çıktığını vurguladı.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en büyük şehirleri arasına girdiğini dile getiren Erdoğan, GAP'ın adeta bu ille özdeşleşmiş bir proje olduğunu söyledi.

Erdoğan, 15 yılda Türkiye'nin tamamında sulamaya açılan 17,5 milyon dekar arazinin 2,6 milyon dekarının tek başına Şanlıurfa'da olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Burada sulamaya açılan araziyle çiftçilerimizin yıllık kazancında ortaya çıkan artış 1 milyar lirayı buluyor. Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu 221 kilometre uzunluğundaki kanallar aracılığıyla tarım arazilerimize taşıyoruz. Bu kanallarla Şanlıurfa ile Mardin arasında adeta suni bir nehir oluşturduk. Öyle ki bunların uzunluğu dünyanın en ünlü su kanalı olan 161 kilometrelik Süveyş'i dahi geride bırakıyor. Şu ana kadar sulama şebekeleri dahil bu projeler için 6,5 milyar lira yani 6,5 katrilyon harcadık."

Gençlere seslenen Erdoğan, "Birilerinin sizlere söylediği gibi 'Siverek il olsun, Suruç il olsun, Viranşehir il olsun, Ceylanpınar il olsun. Bırakın bunları, Şanlıurfa Şanlıurfa olsun, buna bakalım. Diğerlerinin hepsi gaz. Bakıyorsun, birileri gaz veriyor. Bu gazlara gelmeyin. Şanlıurfa'yı Şanlıurfa yapıyor muyuz? Yaptık. Geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'ya tarihinde yapılmayan yatırımları yaptık mı? Yaptık. Yine yapmaya devam edeceğiz. Daha güzel şeyler olacak?" diye konuştu.

"2019 Mart ayında yapılacak seçimlere hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitedeki tüm genç arkadaşlarınızı kucaklamaya, bir, beraber olmaya var mıyız? Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

- Notlar

AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı salona gelmek isteyen vatandaşlar yoğun güvenlik kontrolünden geçirildi. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nun bulunduğu alan ve çevresi Türkiye ve AK Parti bayraklarıyla süslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek için yağmura rağmen gelen binlerce vatandaş da salonun dışında kurulan platformdan kongreyi ve konuşmaları takip etti.

Salonu süsleyen yazılar içinde "Şanlı şehirden şanlı ordumuza selam olsun", "Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez Reis'ten", "Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı Afrin'e, kim çıkarsa önümüze ezeriz Mümbiç'te, Türk'ün ordusudur bu elbette." ifadeleri dikkati çekti. Ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" yazılı bir pankart da yer aldı.

Olağan kongreye, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti genel başkan yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı ile Mustafa Ataş, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.