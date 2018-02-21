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AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Atandı

Günlerdir merakla beklenen Ak Parti Şanlıurfa il kadın kolları başkanı genel merkezden yapılan atama ile belli oldu.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2018 Çarşamba 19:27
AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Atandı

Ak Parti Şanlıurfa il kadın kolları Başkanı belli oldu. Mevcut Başkan Aysel Göncü'nün görev süresinin dolmasının ardından gözler yeni isme çevrilmişti.

Kadın kolları genel merkezi bugün il kadın kollarını belirledi. Çok sayıda kişinin müracaat ettiği isimler arasında  yer alan Demet Saatçı Güven  AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı olarak atandı.

İl Kadın kolları Başkan adayları arasında mülakata yer alan ve mevcut başkan Aysel Göncü'nün Genel sekreteri olan Demet Saatçı Güven  yarın Ankaraya giderek görev yazısını alacağı öğrenildi.

Yeni Başkan Demet Saatçı Güven, Haliliye Belediye Meclis üyesi Mahmut Saatçı'nın kızkardeşi, İş adamı müteahhit İsmail Güven'in eşi.

 

 

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